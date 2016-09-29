Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следователи ГПУ задержали заместителя мэра Херсона

Четверг, 29 сентября 2016, 09:17
Следователи ГПУ задержали заместителя мэра Херсона
favoritekherson.co

Главное следственное управление Генпрокуратуры задержало заместителя мэра Херсона и его пособника - депутата горсовета, требовавших с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ.

Об этом сообщает в четверг генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, сумма взятки, на которой погорел чиновник составляет 80 тысяч гривен. Фамилий задержанных генпрокурор не уточнил.


Как сообщается на сайте Херсонского горсовета, в частности расследуют факты коррупционной деятельности и.о. заместителя городского главы, депутата городского совета от партии "Самопомич" Аркадия Подлесного.

Как известно, накануне председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов подал в отставку в результате сложившегося кризиса в облсовете.

О политических раскладах на Херсонщине можно прочитать в материале УП "Террариум единомышленников и козырь Тимошенко. Как Порошенко потерял Херсон".

Украинская правда

Темы: Херсонская областьвзяткаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Херсонская область
РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
На Таврическом направлении войска РФ кое-где отступают, потеряли еще три роты – Тарнавский
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: