Следователи ГПУ задержали заместителя мэра Херсона

Главное следственное управление Генпрокуратуры задержало заместителя мэра Херсона и его пособника - депутата горсовета, требовавших с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ.



Об этом сообщает в четверг генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.



По его словам, сумма взятки, на которой погорел чиновник составляет 80 тысяч гривен. Фамилий задержанных генпрокурор не уточнил.



Как сообщается на сайте Херсонского горсовета, в частности расследуют факты коррупционной деятельности и.о. заместителя городского главы, депутата городского совета от партии "Самопомич" Аркадия Подлесного.

Как известно, накануне председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов подал в отставку в результате сложившегося кризиса в облсовете.



О политических раскладах на Херсонщине можно прочитать в материале УП "Террариум единомышленников и козырь Тимошенко. Как Порошенко потерял Херсон".

Украинская правда