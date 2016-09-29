Порошенко уволил одиозную судью Царевич

Президент Петр Порошенко уволил судью Печерского райсуда Оксану Царевич.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своем Facebook.

"Ожидаемое решение. Президент уволил судью Царевич, которая преследовала Автомайдановцев. Соответствующий указ после поступления документов из ВСЮ, был подписан сегодня", - сообщил Цеголко.

Как отмечается на сайте президента, Царевич освобождена в связи с нарушением присяги.

Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, открытое в отношении судьи Печерского райсуда города Киева Оксаны Царевич, принял решение о внесении представления президенту об увольнении от должности этой судьи.

В частности, в представлении отмечается, что действия судьи Царевич при рассмотрении десяти дел в отношении водителей - участников акций протестов в период с ноября 2013 носят предвзятый характер.

Сущность таких действий доказывает нарушение судьей основ правосудия, верховенства права, необеспечение права на справедливый суд, неуважение к правам и свободам человека.

Высший совет юстиции считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении судьей Царевич присяги судьи, обязывает судью объективно, беспристрастно, объективно, независимо и справедливо осуществлять правосудие, подчиняясь только закону и руководствуясь принципом верховенства права, честно и добросовестно выполнять обязанности судьи.

Оксана Коваленко, УП