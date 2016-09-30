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Ляшко уверяет, что не срывал рассмотрение иска о незаконности повышения тарифов

Пятница, 30 сентября 2016, 12:08

Окружной административный суд Киева отложил на 7 октября рассмотрение дела по иску лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в связи с неявкой на судебное заседание лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который также является истцом по этому делу.

Об этом в пятницу заявил председательствующий судья Руслан Арсирий, сообщает "Укринформ".

"Рассмотрение дела откладывается на следующее судебное заседание 7 октября на 14:00", – сказал он.

По словам Арсирия, рассмотрение дела отложено в связи с тем, что не имеет возможности рассматривать дело по существу при отсутствии "должным образом уведомленного Ляшко".

Кроме того, Арсирий сказал, что поступило несколько исковых заявлений от лиц, которые считают, что постановлениями НКРЭ КУ нарушены их права, и суд принял решение объединить их с исковыми заявлениями Тимошенко и Ляшко в одно дело.

"Суд постановил объединить дела, находящиеся в распоряжении суда... Это единственный вопрос, который мы можем сегодня решить с учетом отсутствия одного из истцов (Ляшко – ред.), потому что его неявка в судебное заседание препятствует рассмотрению дела по сути", – подчеркнул судья.

В то же время сам лидер Радикальной партии заявляет, что не знал о запланированном судебном заседании.

"Мы не срывали заседания - мы не получали судебную повестку о дне и времени судебного заседания, поэтому, естественно, и не могли на нем быть", - отметил Ляшко.

"Требуем от суда, чтобы нам сообщили о времени следующего заседания и обязательно на него придем, чтобы добиться отмены решения о повышении тарифов", - добавил он.

Обращаясь к Тимошенко, политик призвал ее объединять усилия, чтобы совместно защищать украинцев, а не разбрасываться необоснованными обвинениями в адрес коллег по оппозиции.

Как известно, ранее суд объединил исковые заявления Тимошенко и Ляшко в одно дело. Тимошенко обратилась в суд признать противоправным и отменить постановление НКРЭ КУ от 9 июня 2016 года относительно изменений тарифов на газ и отопление.

Темы: Ляшко ОлегТимошенкотарифыЖКХ
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