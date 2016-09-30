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От суррогатной водки умерли уже 38 человек

Пятница, 30 сентября 2016, 12:47

По состоянию на 30 сентября из-за употребления суррогатной водки отравились 77 человек, из которых 38 умерли.

Об этом сообщает Госпотребслужба.

В частности, было установлено, что 21 сентября один человек умер в Бердичеве Житомирской области, еще два человека там же потеряли зрение.

В то же время новых случаев отравления алкоголем в Донецкой, Луганской, Николаевской и Харьковской областях по состоянию на 9:00 30 сентября 2016 года не зарегистрировано.

Как известно, в четверг силовики сообщили о задержании производителя ядовитой водки.

Ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛиГ" из Кировоградской области.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествие
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