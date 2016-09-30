ОБСЕ возмущена блокированием работы миссии на трех участках

Стороны конфликта на Донбассе не обеспечивают наблюдателям полный доступ и возможность осуществлять мониторинг сил и средств на трех участках линии разграничения в рамках рамочного соглашения.

Об этом заявил на брифинге в пятницу в Киеве первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс-Украина.

"Правда в том, что нам не было предоставлено полный и беспрепятственный доступ к этим трем определенных участков. Правда в том, что стороны неоднократно блокировали нам доступ к этим участкам и не смогли обеспечить безопасный доступ наших наблюдателей", - заявил он.

Хуг сообщил, что на прошлой неделе патрулям ОБСЕ отказали в доступе 16 раз.

"Во всех этих случаях, кроме трех, ограничение доступа происходили непосредственно на этих трех предложенных участках разведения сил и средств, или вблизи них. Но это только верхушка айсберга, потому что препятствование работе СММ проявляется во многих формах и обязательства по устранению всех этих препятствий стороны взяли на себя, но не выполнили", - подчеркнул он.

Как известно, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Представитель Украины по вопросам безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.

Мониторинговая миссия и ранее заявляла, что не может мониторить одну из ключевых зон разграничения.