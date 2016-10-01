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Миссия ОБСЕ жалуется на мины в Счастье

Суббота, 1 октября 2016, 12:38
Миссия ОБСЕ жалуется на мины в Счастье

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что Вооруженные силы Украины не позволили наблюдателям перейти через мост в Счастье (Луганская область) из-за мин.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Twitter.

"ВСУ остановили и не позволили СММ ОБСЕ перейти через мост в Счастье из-за мин. Нарушение Минска. СММ может/готова наблюдать, но ей препятствуют", - утверждают в миссии.

СММ сообщает также о минах в подконтрольном "ЛНР" районе Счастья.

Вместе с тем, украинская разведка заявляет, что командование 1 АК (Донецк) ВС РФ продолжает препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"С целью сокрытия фактов нарушений Минских договоренностей 30 сентября с.г. командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) ограничило передвижение наблюдателей ОБСЕ на участке ответственности части", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Разведка сообщает также, что передовые подразделения 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) предупреждены о работе беспилотного летательного аппарата Миссии ОБСЕ в полосе ответственности соединения: введено ограничение на применение оружия и перемещение личного состава и техники.

Как сообщалось, 29 сентября СММ ОБСЕ уже заявляла, что представители миссии не смогли перейти мост в Счастье с подконтрольной правительству Украины стороны, что является нарушением мандата СММ по минским договоренностям.

Миссия жаловалась также на мины на подконтрольном "ЛНР" блокпосту в Счастье, подконтрольном "ЛНР" районе Первомайск-Золотое, а также на дороге возле блокпоста ВСУ в Золотом.

28 сентября Мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила наблюдение в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.

Также указывалось, что представители самопровозглашенной "ДНР" не обеспечили безопасный доступ миссии в село Петровское и не приступили к разминированию этого района.

Как известно, 21 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа по разрешению конфликта на востоке Украины договорились развести войска ВСУ и пророссийских боевиков на трех участках Донбасса, на что предусмотрено 13 дней. Однако этому должны предшествовать 7 дней "тишины".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обязалась круглосуточно проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Она должна контролировать, не нарушают ли стороны режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕЛуганская область
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