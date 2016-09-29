Миссия ОБСЕ: мины мешают мониторить около Золотого и Счастья

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова наблюдать за соблюдением режима прекращения огня на востоке Украины, но мины мешают ей осуществлять функции.

Об этом сообщается в Twitter миссии 29 сентября.

"СММ ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей мешают: мины на дороге возле блокпоста ВСУ в Золотом. Нарушение мандата СММ и Минска", – сказано в одном из сообщений.

Также миссии мешают мины в подконтрольном "ЛНР" районе Первомайск-Золотое.

"СММ ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей мешают: мины на подконтрольном "ЛНР" блокпосту в Счастье. Нарушение мандата СММ и Минска", – говорится в твите.

Также представители миссии не смогла перейти мост в Счастье с подконтрольной правительству Украины стороны, что является нарушением мандата СММ по минским договоренностям.

СММ #ОБСЄ готова/может наблюдать, но ей препятствуют: мины на дороге у блокпоста ВСУ в Золотом. Нарушение мандата СММ и Минска — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

СММ #ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей препятствуют: мины в подк. «ЛНР» районе Первомайск-Золотое. Нарушение мандата СММ и Минска — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

СММ #ОБСЕ готова/может наблюдать, но ей препятствуют: мины на подк. «ЛНР» блокпосте в Счастье. Нарушение мандата СММ и Минска — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

СММ готова наблюдать, но ей препятствуют: из-за мин СММ не смогла перейти мост в Счастье с подк. правит. стороны. Наруш мандата СММ/Минска — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) September 29, 2016

Как известно, 21 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа по разрешению конфликта на востоке Украины договорились развести войска ВСУ и пророссийских боевиков на трех участках Донбасса, на что предусмотрено 13 дней. Однако этому должны предшествовать 7 дней "тишины".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обязалась круглосуточно проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Она должна контролировать, не нарушают ли стороны режим прекращения огня.

28 сентября СММ ОБСЕ приостановила наблюдение в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.