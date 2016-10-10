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Трамп встретился с женщинами, которые обвиняли в насилии Билла Клинтона

Понедельник, 10 октября 2016, 03:28

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед дебатами провел пресс-конференцию с четырьмя женщинами, которые обвиняли Билла Клинтон в попытках изнасилования и сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Washington Post.

На встрече присутствовала Хуанита Броаддрик, которая ранее заявляла, что Клинтон изнасиловал ее в 1978 году.

"Мистер Трамп возможно сказал некоторые плохие слова, но Билл Клинтон изнасиловал меня, а Хиллари Клинтон угрожала мне", - сказала она.

Броаддрик делала подобные заявления и раньше, однако уголовное дело заведено не было, а Клинтоны отрицают все обвинения.

СМИ пишут, что тактика ведения дебатов Трампа будет основываться именно на обвинениях в адрес Билла Клинтона в сексуальном насилии. 

Напомним, вокруг Трампа разгорелся скандал из-за его словах о женщинах. Газета The Washington Post опубликовала видеозапись пошлой беседы Трампа с шоуменом Билли Бушем.

В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты США в весьма раскованной манере признается, что "пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него не получилось"

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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