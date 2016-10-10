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В МВД сказали, по чьей просьбе и почему сняли Злочевского с розыска

Понедельник, 10 октября 2016, 14:09
В МВД сказали, по чьей просьбе и почему сняли Злочевского с розыска
investgazeta.net

С сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра Николая Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

По его словам информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

Постановление датировано 20 сентября.

Постановление было принято департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГПУ.

Как известно, 13 сентября Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского.

Бывший министр экологии и природных ресурсов, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Злочевский подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Злочевский
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