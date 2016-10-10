Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированном Донбассе без присмотра остались радиоактивные материалы

Понедельник, 10 октября 2016, 14:35

Агрессия России оставила без должного контроля радионуклидные источники в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко на общих дебатах Первого комитета ГА ООН, передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нынешняя ситуация очень благоприятная для совершения террористических актов, в том числе использование опасных химических веществ, опасных патогенов или радиоактивных материалов. Она также дает много поводов для размышлений о реальных и потенциальных угрозах далеко за пределами региона", - подчеркнул Шутенко.

Он также подчеркнул, что в такой ситуации Украина придает большое значение сохранению высоких стандартов ядерной безопасности.

В то же время, по его словам, Украина продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия как один из ключевых элементов глобального режима ядерного нераспространения.

"В результате подписания Меморандума Украина отказалась от всех ядерных арсеналов, а теперь пытается вернуть суверенитет и территориальную целостность, возбужденное Россией, которая является одной из стран-гарантов в рамках Будапештского меморандума", - отметил Шутенко.

По его словам, Меморандум все еще действителен, и его должны соблюдать все государства-подписанты.

Темы: МИДДонбассбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
МИД
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: