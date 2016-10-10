Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцу за шпионаж на Россию вменяют госизмену

Понедельник, 10 октября 2016, 17:19

Задержанному в Ровно украинцу, который был агентом главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, инкриминируют госизмену.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".

"Открыто уголовное производство по ст. 111 УКУ – государственная измена. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет", – сказала она. 

8 октября сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ровно гражданина Украины, который работал на разведку РФ. Его заданием, по данным ведомства, было завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.

По данным СБУ, 7 октября 2016 года мужчина въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже "поработали" оперативники украинской спецслужбы.

На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ "на горячем" во время получения "флэшки" с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера.

Российский адвокат Николай Полозов допускает, что арестованного в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно предполагаемого российского шпиона.

Темы: шпионажРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
шпионаж
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Россиянам запретили строить посольство в Австралии
Венгрия объявила в розыск экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: