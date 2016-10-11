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В Кремле считают информацию об изоляции Путина "абсурдом"

Вторник, 11 октября 2016, 13:51

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что заявления об изоляции РФ абсурдны, а напряженный график его начальника говорит об обратном.

"Президент не оказывался в изоляции. Более того, мы видели, например, на прошлой неделе были сообщения ряда французских газет, что президент настаивает на визите, в том плане, чтобы выйти из изоляции. Это абсолютный абсурд. Весьма напряженный график президента как раз свидетельствует об обратном", – заявил Песков, сообщают "РИА Новости".

"Российская сторона и российский президент не испытывают каких-либо проблем в этом контексте. С самого начала, общаясь с президентом (Франсуа) Олландом, президент Путин отмечал, что его визит в Париж состоится только, когда это будет комфортно самому президенту Олланду. Если это время не совсем комфортное, то будет выбрано другое время по взаимному согласию", – сказал он.

Как известно, в понедельник Франсуа Олланд дал понять, что встреча с Путиным в Париже может не состояться. По его словам, он сомневается, что европейским лидерам удастся уговорить РФ остановить авиаудары в Сирии.

По данным агентства Reuters, во вторник утром между Кремлем и Елисейским дворцом состоялся разговор, и французская сторона предложила, чтобы Олланд и Путин обсудили только ситуацию в Сирии, без каких-либо других вопросов. В ответ Россия заявила о переносе визита.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь пригласила лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – на ужин в Берлине на 19 октября.

Темы: ПутинФранцияРосcия
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