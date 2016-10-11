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Одному из пособников Пшонки продлили срок ареста

Вторник, 11 октября 2016, 22:48

Деснянский райсуд Киева продлил арест подозреваемому в пособничестве в отмывании средств сыну экс-депутата Рады Борису Круку.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Деснянский суд продлил содержание Крука под стражей еще на 2 месяца. Прокуратура подала ходатайство в ВССУ о возвращении дела в Деснянский суд", - написала она в Twitter.

Как известно, 2 июля ГПУ передала в суд обвинения против Бориса Крука. Его подозревают в пособничестве при отмывании средств бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой. Борис Крук является сыном бывшего депутата Верховной Рады Юрия Крука.

24 июня суд арестовал Бориса Крука на 60 дней.

Украинская правда

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Темы: ПшонкаГенпрокуратура
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