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Миссия ОБСЕ зафиксировала 335 взрывов на Донбассе 10 октября

Среда, 12 октября 2016, 11:30

Эксперты мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 329 взрывов в Донецкой и 6 взрывов – в Луганской области 10 октября.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 11 октября.

"СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области 10 октября, в том числе 329 взрывов по сравнению со 127 взрывами 9 октября", – сказано в документе.

В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима соблюдения тишины в течение дня, включая 6 взрывов 10 октября по сравнению с 47 взрывами 9 октября.

Отмечается, что миссия продолжает следить за процессом разведения войск вблизи Станицы Луганской, Золотого и в районе Петровского, как это предусмотрено рамочным соглашением трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе от 21 сентября.

В то же время эксперты указывают, что были ограничены в доступе во всех 3 районах разведения сил.

Темы: ДонбасстерроризмОБСЕ
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