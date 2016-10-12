Миссия ОБСЕ зафиксировала 335 взрывов на Донбассе 10 октября
Эксперты мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 329 взрывов в Донецкой и 6 взрывов – в Луганской области 10 октября.
Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 11 октября.
"СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области 10 октября, в том числе 329 взрывов по сравнению со 127 взрывами 9 октября", – сказано в документе.
В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима соблюдения тишины в течение дня, включая 6 взрывов 10 октября по сравнению с 47 взрывами 9 октября.
Отмечается, что миссия продолжает следить за процессом разведения войск вблизи Станицы Луганской, Золотого и в районе Петровского, как это предусмотрено рамочным соглашением трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе от 21 сентября.
В то же время эксперты указывают, что были ограничены в доступе во всех 3 районах разведения сил.