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Европарламент рассмотрит резолюцию о российской пропаганде

Четверг, 13 октября 2016, 03:14

Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, чтобы поставить под вопрос европейские ценности и спровоцировать раскол Европы.

Об этом идет речь в проекте резолюции Европарламента о противодействии пропаганде со стороны России и террористической группировки "Исламское государство", пишет DW.com.

В документе, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете. Российские власти делают это для того, чтобы "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы, указано в документе.

Россия стремительно активизирует свою деятельность в Европе, цель которой заключается в распространении российского влияния и российской гегемонии, подрыве суверенитета восточноевропейских стран. При этом одной из главных стратегий России является фальсификация истории, сказано в резолюции. 

В качестве примеров информационной войны, которую Россия ведет против Запада, в документе приводятся, в частности, российская кибератака на Эстонию, кампании по дезинформации после гибели самолета польского президента под Смоленском и после крушения рейса MH17 на Донбассе, а также после аннексии Крыма Россией и в связи с миграционным кризисом в Европе.

Страны ЕС также относится к целевой группе пропагандистов из ИГ, которые работают на региональном и глобальном уровнях. Странам Евросоюза в связи с этим необходимо защитить общество, в первую очередь молодых людей от радикализации,  а также перекрыть денежные потоки в ИГ, говорится в проекте резолюции Европарламента.

Проект резолюции будет рассмотрен 21 октября. Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил ее в понедельник, 10 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропарламентпропагандаРосcиятерроризм
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