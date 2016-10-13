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Кулеба назвал 5 сценариев, по которым Россия попытается вернуться в ПАСЕ

Четверг, 13 октября 2016, 12:35

Существует пять сценариев, по которым Россия может осуществить попытки вернуться в ПАСЕ в январе.

Об этом пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье для ZN.UA.

"Россия действительно заигралась и сама себя в ПАСЕ переиграла. Но Москва, вероятно, принесла Страсбург в жертву большой игре в Алеппо, будучи уверена, что до января наверстает упущенное", - пишет Кулеба.

По его мнению, в России "действительно есть возможность" вернуться.

Первый сценарий: влиятельные адвокаты возвращения России поддерживают принятые на октябрьской сессии резолюции и четко заявляют, что условием для приезда в Страсбург россиян является выполнение ими требований всех соответствующих резолюций.

Второй сценарий: Россия отказывается от попыток вернуться в Ассамблею и продолжает играть роль несправедливо униженной и оскорбленной.

Третий сценарий: Россия тихо "сливает" свою же цену, отказываясь от требований о реформах ради возврата в зал Ассамблеи.

Четвертый сценарий: Ассамблея закрывает глаза на невыполненные резолюции и принципиально соглашается, что Россию надо возвращать, но в рамках установленных процедур и широких дискуссий.

По мнению Кулебы, это растягивает процесс на год, а то и два, и создает определенные форматы диалога ПАСЕ с Россией. Вернется ли та в результате таких усилий — неясно, поскольку Москва явно не намеревается прекратить наступление на демократию и становиться мирным государством. Этот сценарий вполне вероятен и отвечает духу европейской политики.

Пятый сценарий: адвокаты восстановления делегации РФ в правах решают возвращать Россию в Ассамблею в январе 2017 г. "хоть тушкой, хоть чучелом". Это означает поиск политических решений в обход установленных процедур или манипуляцией ними и, таким образом, полную дискредитацию некогда уважаемого международного органа.

Параллельно "реформы" в интересах Москвы также приводят к лишению ПАСЕ ее сильных инструментов воздействия на государства.

"Это и будет то самое неправильное решение, которого нужно избежать, ведь Россия вернется в ПАСЕ ценой похищения Европы. Ассамблея все еще будет работать, но Европа как зафиксированный в формате ПАСЕ стандарт демократического качества перестанет существовать", - отмечает Кулеба.

Как известно, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила поправку к резолюции по Украине, в которой призвала страны-члены ЕС сохранять санкции несмотря на экономические потери.

В то же время президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт настаивает на том, что ассамблея должна сделать необходимое для возвращения к пленарной зал представителей России, оставивших ПАСЕ из-за санкций.

Темы: ПАСЕРосcиясанкции
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