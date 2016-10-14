"Крымских диверсантов" перевели из Крыма в московское СИЗО

Фигуранты дела "украинских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей находятся в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова и Ева Меркачева, посетившие 13 октября изолятор с плановой проверкой, передает "Медуза".

Панов и Захтей рассказали, что были перевезены из Симферопольского СИЗО в Москву в ночь на 7 октября.

По словам Световой, на руках Панова и Захтея видны "кровавые раны от наручников" и синяки, которые "остались еще с задержания в августе 2016 года".

Причины перевода Панова и Захтея в Москву неизвестны. По их собственным словам, следственных действий в Москве с ними не проводили.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панов, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму".

Крымская правозащитная группа подала заявление о преступлении в прокуратуру АР Крым по факту незаконного лишения свободы украинца, а также нанесения ему телесных повреждений на территории Крыма.

Еще одному задержанному в этом деле - Андрею Захтею - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

Эксперты Крымской правозащитной группы выявили в деле "крымских диверсантов" несколько существенных противоречий.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.