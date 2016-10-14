Разведка: У Горловки и Макеевки "Грады", боевики готовятся к высшей боевой готовности

В районах н.п.Горловка и Макеевка (Донецкая обл.) зафиксированы танки, артиллерийские системы и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины 14 октября.

Украинская сторона предоставила соответствующую информацию представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ГУР, также командование ВС РФ продолжает материально-техническое обеспечение подчиненных соединений и частей 1 и 2 АК с территории России.

"К станции Ровеньки перемещены 7 цистерн с горюче-смазочными материалами (350 тонн)", - сообщили в разведке.

В течение суток усилия противника сосредоточены на поддержании боеготовности войск.

"К высшей степени боевой готовности приводились очередные расчеты ПВО 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении разведки.

Украинская правда