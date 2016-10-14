Ислямов обвинил Украину в бездействии в отношении граждан в Крыму

Лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов считает, что Украина ничего не делает, чтобы защитить своих граждан в аннексированном Крыму.

Об этом он заявил на акции протеста у посольства России в Киеве в пятницу, сообщает Радио Свобода.

"Материковая Украины недостаточно знает о том, что происходит в Крыму. Украина вообще ничего не делает, чтобы защитить своих граждан, оставшихся на аннексированном полуострове", - отметил Ислямов.

Он осудил действия России в отношении "невиновных крымских татар, религия которых не подходит под российские стандарты" и призвал правительство и президента Украины принять меры по защите своих граждан в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, в пятницу в Киеве под посольством России прошла акция в поддержку крымских татар, которых 12 октября задержали в Крыму по обвинению в организации и участии в террористической организации.