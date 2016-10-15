Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко представил нового главу Харьковщины. Заверил в полной поддержке

Суббота, 15 октября 2016, 18:14

Президент Петр Порошенко представил нового главу Харьковской обалсти Юлию Светличную и заявил, что она будет пользоваться "полной поддержкой президента".

Об этом глава государства заявил в ходе визита в Харьков 15 октября.

"Кому-то нравится новый закон о госслужбе, кому-то нет, но был очень жесткий и конкуретный конкурс, и его выиграла Юлия Светличная", - отметил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что она (Светличная) пользуется полной поддержкой президента. Это является гарантом и залогом того, что я буду уделять большое внимание Харьковщине. Успехи области, которые являются лидером во многих направлениях развития, важны для меня и показательными для государства. Эти успехи являются борьбой за мир ", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что 2 года назад Харьковщина была фронтовой зоной, а зона АТО распространялась на значительную часть Харьковской области.

Порошенко подчеркнул, что успехи Харьковщины являются важной составляющей для решения конфликта на Донбассе и возвращения украинского суверенитета на оккупированных территориях политико-дипломатическим путем.

"Здесь куется оружие для украинской армии, собираются одни из самых больших урожаев, здесь огромный экономический потенциал", - добавил глава государства.

"Восстановление Украины начинается с Харьковщины", - подытожил Порошенко.

Как известно, 29 августа президент Петр Порошенко объявил об отставке Бориса Ложкина с должности главы АП и назначение на его место экс-главы Харьковской ОГА Игоря Райнина. 

30 августа Порошенко назначил Светличную и.о. председателя ХОГА. 

4 октября конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы выбрала Юлию Светличную главой Харьковской облгосадминистрации.

Светличная - депутат Харьковского областного совета 7-го созыва, руководитель фракции "БПП "Солидарность", председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества. В 2015 году Светличная задекларировала 133,7 тыс. гривен доходов.

Украинская правда

Темы: ХарьковПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Харьков
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Россияне во второй раз за сутки ударили по Харькову: есть пострадавшие
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: