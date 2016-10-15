Порошенко представил нового главу Харьковщины. Заверил в полной поддержке

Президент Петр Порошенко представил нового главу Харьковской обалсти Юлию Светличную и заявил, что она будет пользоваться "полной поддержкой президента".

Об этом глава государства заявил в ходе визита в Харьков 15 октября.

"Кому-то нравится новый закон о госслужбе, кому-то нет, но был очень жесткий и конкуретный конкурс, и его выиграла Юлия Светличная", - отметил Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что она (Светличная) пользуется полной поддержкой президента. Это является гарантом и залогом того, что я буду уделять большое внимание Харьковщине. Успехи области, которые являются лидером во многих направлениях развития, важны для меня и показательными для государства. Эти успехи являются борьбой за мир ", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что 2 года назад Харьковщина была фронтовой зоной, а зона АТО распространялась на значительную часть Харьковской области.

Порошенко подчеркнул, что успехи Харьковщины являются важной составляющей для решения конфликта на Донбассе и возвращения украинского суверенитета на оккупированных территориях политико-дипломатическим путем.

"Здесь куется оружие для украинской армии, собираются одни из самых больших урожаев, здесь огромный экономический потенциал", - добавил глава государства.

"Восстановление Украины начинается с Харьковщины", - подытожил Порошенко.

Как известно, 29 августа президент Петр Порошенко объявил об отставке Бориса Ложкина с должности главы АП и назначение на его место экс-главы Харьковской ОГА Игоря Райнина.

30 августа Порошенко назначил Светличную и.о. председателя ХОГА.

4 октября конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы выбрала Юлию Светличную главой Харьковской облгосадминистрации.

Светличная - депутат Харьковского областного совета 7-го созыва, руководитель фракции "БПП "Солидарность", председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества. В 2015 году Светличная задекларировала 133,7 тыс. гривен доходов.

Украинская правда