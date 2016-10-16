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В ПРООН обещают и далее поддерживать восстановление Донбасса - Жебривский

Воскресенье, 16 октября 2016, 01:33

Представители ПРООН заверили, что и дальше будут поддерживать восстановление Донбасса.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, в ходе встречи с делегацией ООН во главе с  помощником Генерального секретаря ООН и заместителем администратора Программы развития ООН Джихан Султаноглу обсуждались проблемы восстановления частного жилья и разминирования освобожденных территорий Донецкой области.

"Заручился поддержкой ПРООН по организации стажировки руководителей  новосозданных общин Донетчины за рубежом", - написал Жебривский.

Он отметил, что из бюджета на проект данной стажировки в 2017 году планируется выделить 1 млн гривен.

"Договорились и об участии структур ООН в экономическом форуме "Открытый Донбасс", который 1 декабря этого года состоится в Краматорске", - добавил Жебривский.

Темы: ЖебривскийДонбасс
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