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СБУ: прокурору Запорожской области остановили доступ к гостайне

Понедельник, 17 октября 2016, 15:03

СБУ провела проверку в прокуратуре Запорожской области и приняла решение остановить доступ к государственной тайне руководителю этой прокуратуры.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"В сентябре в Запорожской прокуратуре действительно проходила проверка режима обращения с гостайной. Во время проверки было выявлено большое количество недостатков как по процедуре оформления документов, содержащих государственную тайну, так и другие существенные недостатки, которые могли потенциально привести к утечке государственной тайны", - сказал он.

Сейчас составлен акт проверки, с ним знакомятся соответствующие должностные лица.

"Мы приняли решение приостановить до 10 декабря разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной. Также отменен доступ прокурору Шацкому к государственной тайне", - отметил Ткачук.

Он сообщил, что Служба безопасности Украины обратилась к ГПУ с просьбой о назначении государственного расследования и будет с ними "выяснять причины тех нарушений, которые были выявлены в Запорожской прокуратуре".

Ранее СМИ сообщили, что прокурор Запорожской области намерен уйти в отставку.

Впоследствии из источников "Украинской правды" стало известно, что отставку прокурора Шацкого готовит Генпрокуратура, поскольку Шацкого подозревают в утечке информации.

Татьяна Кусок, УП

Темы: СБУ
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