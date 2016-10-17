Прокурора Запорожской области подозревают в утечке информации

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит приказ об увольнении прокурора Запорожской области Александра Шацкого.

Об этом "Украинской правде" сообщили собственные источники в Генпрокуратуре.

"Была проверка Службы безопасности. СБУ отменила ему доступ к государственной тайне, а также приостановила доступ всей областной прокуратуре за бездействие руководителя областной прокуратуры", - сообщил собеседник.

Источники утверждают, что сам Шацкий не писал заявления об отставке и не уходит по собственному желанию. "В своей работе прокурор прикрывался формальными совещаниями, сливал дела, и была страшная "утечка" информации в области", - отметили в ГПУ.

"Другими словами, дядя полетит из прокуратуры, а не пойдет", - добавили в ГПУ.

Ранее источники информационного агентства "Украинские новости" сообщили, что прокурор Запорожской области Александр Шацкий подал в отставку.

Роман Кравец, УП