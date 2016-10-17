Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурора Запорожской области подозревают в утечке информации

Понедельник, 17 октября 2016, 12:55
gpu.gov.ua
Шацкого подозревает в сливе информации

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит приказ об увольнении прокурора Запорожской области Александра Шацкого.

Об этом "Украинской правде" сообщили собственные источники в Генпрокуратуре.

"Была проверка Службы безопасности. СБУ отменила ему доступ к государственной тайне, а также приостановила доступ всей областной прокуратуре за бездействие руководителя областной прокуратуры", - сообщил собеседник.

Источники утверждают, что сам Шацкий не писал заявления об отставке и не уходит по собственному желанию. "В своей работе прокурор прикрывался формальными совещаниями, сливал дела, и была страшная "утечка" информации в области", - отметили в ГПУ.

"Другими словами, дядя полетит из прокуратуры, а не пойдет", - добавили в ГПУ.

Ранее источники информационного агентства "Украинские новости" сообщили, что прокурор Запорожской области Александр Шацкий подал в отставку.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗапорожьеГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Запорожье
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Запорожье слышали взрыв – СМИ
Захватчики готовятся к новой волне мобилизации на ВОТ Запорожья – сопротивление
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: