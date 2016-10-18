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Порошенко просят объяснить, почему ГУР возглавил "причастный к плану зачистки Евромайдана"

Вторник, 18 октября 2016, 00:33

От президента Петра Порошенко ждут публичных объяснений относительно назначения на должность начальника ГУР Минобороны Украины Василия Бурбы, поскольку он был "причастен к плану зачистки Евромайдана". 

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении нардепа от "взаимопомощи" Егора Соболева, которое адресовано Порошенко и датированное 17 октября.

В обращении Соболева указано, что Бурба, назначенный на должность в ГУР, ранее возглавлявший Второе управление Главного управления "К" СБУ.

"Прошу публично объяснить это назначение. Не мне Вам рассказывать о тотальной коррумпированности этого управления. Также Вы не можете не знать об информации, обнародованной главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем о причастности В.В.Бурбы к плану зачистки Евромайдана", - заявил Соболев.

 

Как известно, 15 октября президент Петр Порошенко уволил Валерия Кондратюка с должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Василия Бурбу..

Кондратюк в свою очередь был назначен заместителем главы АП.

Украинская правда

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Темы: разведкаЕвромайданПорошенкоСоболев
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