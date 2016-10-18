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Суд получил от ГПУ дело о рейдерах с Днепропетровщины: обогатились на миллиард

Вторник, 18 октября 2016, 00:58

Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые во время неоднократных рейдерских захватов на территории Днепропетровской области завладели имуществом на сумму почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ 17 октября. 

"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые на протяжении 2010 - 2012 годов в соучастии с другими неустановленными лицами совершили ряд рейдерских захватов предприятий различной формы собственности и совершили другие тяжкие преступления на территории Днепропетровской области и завладели чужим имуществом на сумму почти 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 189 - "вымогательство" и ч.3 ст. 206-2 - "противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации" УК Украины.

В ГПУ отметили, что за совершение тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратурарейдерствосуд
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