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Еще 5 человек умерли от суррогата на Харьковщине

Вторник, 18 октября 2016, 12:26

По состоянию на 18 октября от отравления суррогатным алкоголем погибли уже 63 человека.

Об этом говорится в сообщении Держспоживслужбы во вторник.

Так, в Харьковской области зарегистрировано еще 5 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, которые завершились летально и по результатам судебно-медицинской экспертизы доказано, что причиной смерти является отравление метиловым спиртом.

"Общее количество отравлений суррогатами алкоголю в Харьковской области составляет - 96, из них умерли - 49. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 37 умерших", - сказано в сообщении.

Указывается, что в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано (отравилось - 26 человека, умерли - 14).

Как известно, в понедельник сообщалось, что 58 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, из них трое умерли 14 октября.

Украинская правда

Темы: Харьковская областькриминал
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