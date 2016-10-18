Под санкции Украины попал сват Путина и еще 681 человек

За счет расширения санкционных списков указом президента Петра Порошенко в целом под санкции попали 682 человека и 271 компания.

Списки опубликованы на сайте президента Петра Порошенко.

В них попал основатель АБ "Россия" Николай Шамалов - отец зятя Путина Кирилла Шамалова, который как известно, в марте 2013 года женился на младшей дочери президента РФ Путина Екатериной Тихоновой.

Также в списки попал скандальный российский политик Владимир Жириновский, так называемый "премьер Крыма" Сергей Аксенов, бывший "премьер-министр" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Бородай, директор "Массандры" Николай Бойко, основатель банка "Россия", друг Путина Геннадий Тимченко, российский генерал Андрей Сердюков, "сенатор от Крыма", член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди,представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

В общем своим указом президент Украины пополнил санкционные списки 335 новыми лицами и 167 компаниями.

Среди лиц - преимущественно граждане Украины и России, причастные к агрессии РФ на Донбассе и в Крыму. Кроме того в списки включены и иностранных граждан, в том числе там есть граждане Франции, Болгарии, Греции, Сербии, Израиля, Италии и др.

Как известно, 17 октября Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о расширении санкций.

Никаких изменений относительно перечня физических и юридических лиц, который был принят на заседании СНБО 16 сентября 2016, не вносилось.

При этом Порошенко поручил подготовить еще одно решение по санкциям в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов в Государственную Думу РФ" на территории аннексированного Крыму.

Татьяна Кусок, УП