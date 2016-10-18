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Сын Януковича заявил, что ему не вручали подозрение

Вторник, 18 октября 2016, 15:07

Сын экс-президента Виктора Януковича Александр утверждает, что ему не вручили сообщение о подозрении по делу резиденции "Межигорья".

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Юрий Кирасир.

"Мне ничего неизвестно о подозрении по делу о "Межигорье" в отношении меня. На данный момент подозрение не было вручено ни мне, ни моим адвокатам, как того требует закон. Но уже все привыкли, что ГПУ объявляет о подозрении и ведет расследования в интернете", – процитировал он слова Януковича.

Янукович также назвал выдвинутые против него обвинения "абсурдными" и заявил, что он и его компании никогда не имели отношения к "Межигорью".

"После почти трех лет безуспешных попыток найти криминал в моих действиях, ГПУ не осталось ничего, кроме как "привязать" меня к политически мотивированному делу против моего отца", – добавил он.

Янукович заявил, что планирует и далее оспаривать "фабрикованные беспочвенные обвинения" против себя в украинских и европейских судах.

Как известно, в понедельник Генпрокуратура заявила об объявлении подозрения Александру Януковичу в причастности к завладению "Межигорьем".

Он подозревается в создании фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, пособничестве в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, а также пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичМежигорье
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