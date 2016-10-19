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Сирийские повстанцы отказались уйти из Алеппо

Среда, 19 октября 2016, 07:40

Сирийские повстанцы не уйдут из Алеппо, после того как Россия объявила проведения "гуманитарной паузы" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город.

Об этом сообщает Reuters.

Повстанцы считают любое отступление сдачей.

"Когда мы взялись за оружие в начале революции, чтобы защитить наших брошенных на произвол людей, мы обещали Богу, что не сложим оружия пока не падет этот преступный режим", - сказал командующий группировки Аль-Фарук Абу Бакр.

"Нет террористов в Алеппо", - сказал он, добавив, что в восточной части Алеппо связанные или вдохновленные Аль-Каидой групировки не имеют реального присутствия в оппозиции, которая контролирует эту часть города.

Как сообщалось, в Минобороны РФ заявили, что прекратят на 8 часов свои военные операции в Алеппо для проведения "гуманитарной паузы" якобы с целью дать время гражданским и повстанцам покинуть город.

Как известно, западную часть Алеппо контролируют силы президента Башара Асада, восточную - повстанческие группировки.

Темы: СирияРосcия
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