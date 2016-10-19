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Боевики "ДНР" передали Лутковской еще 23 осужденных

Среда, 19 октября 2016, 14:48

Представители незаконных вооруженных формирований передали украинской стороне 23 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной украинскому правительству территории.

Об этом сообщает в среду пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

"Уполномоченному по правам человека были переданы 23 осужденных (среди них одна женщина), которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и пожелали быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", – говорится в сообщении.

 

"Таким образом, на сегодняшний день благодаря омбудсману было перемещено 133 осужденных с неподконтрольной правительству Украины территории", – резюмирует пресс-служба.

Украинская правда

Темы: права человекаДонбасс
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