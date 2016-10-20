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ОБСЕ: На Донетчине обстрелов стало больше

Четверг, 20 октября 2016, 00:41

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 546 взрывов в Донецкой области и 21 взрыв - в Луганской области в течение 18 октября.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, обнародованном 19 октября.

"СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 546 взрывов", - отметили наблюдатели.

При этом около 190 взрывов были зафиксированы в районе Авдеевки и Ясиноватой, более 270 взрывов - в районах к северо-востоку от Мариуполя.

В Луганской области миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв по сравнению с 8 взрывами по состоянию на 17 октября.

"Миссия продолжает наблюдать за процессом развода вооружения в Луганской области вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Доступ миссии ограничен во всех трех районах разведения сил", - говорится в отчете.

Как известно, ранее в миссии ОБСЕ отмечали, что 15-16 октября мониторинговая миссия зафиксировала 435 взрывов в Донецкой области и 172 взрыва - в Луганской области.

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Темы: ДонбассМинские соглашенияОБСЕ
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