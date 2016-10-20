Путин подтвердил готовность к расширению миссии ОБСЕ на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "нормандский формат" подтвердил готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники на Донбассе.

Об этом глава государства заявил 20 октября после завершения встречи лидеров Украины, РФ, Франции и Германии в Берлине, повидоляе РИА Новости.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи, что необходимость введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе поддержала российская сторона, и Украина ждет шагов Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ.