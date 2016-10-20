Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии объяснили, как Сурков попал в ЕС в обход санкций

Четверг, 20 октября 2016, 03:03

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который находится под санкциями ЕС, прибыл на встречу в "нормандском формате" в Берлин в соответствии с правилами ЕС.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на запрос немецкого агентства "Дойче Прессе-агентура", пишет "Радио Свобода".

По словам Зайберта, в отношении Суркова поступил соответствующий запрос о предоставлении исключения, и он был удовлетворен. 

Как известно, санкции ЕС запрещают Суркову въезд в страны-члены Европейского союза, но режим санкций прямо предусматривает возможность исключений в виде участия лиц, находящихся под санкциями, в важных международных мероприятиях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашенияГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
Все новости...
Реклама: