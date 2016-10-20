Зустріч "Нормандської четвірки" завершилася: тривала понад 4 години

У Берліні завершилася зустріч "Нормандської четвірки".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зустріч завершилася об 00:15 за київським часом.

Перед цим повідомлялося, що станом на 23:40 делегації країн "нормандської четвірки" на чолі з лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відновили зустріч після нетривалої перерви.

Переговори істотно затягнулися у порівнянні із запланованим раніше графіком: зустріч лідерів країн триває вже більше 4-х годин, а згідно з програмою заходу, переговори мали закінчитися о 22:00 за Києвом.

За підсумками переговорів заплановано прес-конференції учасників заходу для ЗМІ, прес-конференція Порошенка відбудеться найближчим часом у посольстві України в Німеччині.

Закончились переговоры в нормандском формате в Берлине: Порошенко покинул зал pic.twitter.com/7DagqKbFoA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016

Після завершення зустрічі лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" Путін, Меркель та Олланд вже втрьох обговорюватимуть Сирію та ситуацію в Алеппо.

Варто зазначити, що у Берліні участь у зустрічі з російської сторони, крім президента РФ Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова, брав помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями ЄС.