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Зустріч "Нормандської четвірки" завершилася: тривала понад 4 години

Четвер, 20 жовтня 2016, 00:21

У Берліні завершилася зустріч "Нормандської четвірки".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зустріч завершилася об 00:15 за київським часом. 

Перед цим повідомлялося, що станом на 23:40 делегації країн "нормандської четвірки" на чолі з лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відновили зустріч після нетривалої перерви.  

Переговори істотно затягнулися у порівнянні із запланованим раніше графіком: зустріч лідерів країн триває вже більше 4-х годин, а згідно з програмою заходу, переговори мали закінчитися о 22:00 за Києвом.

За підсумками переговорів заплановано прес-конференції учасників заходу для ЗМІ, прес-конференція Порошенка відбудеться найближчим часом у  посольстві України в Німеччині.

Після завершення зустрічі лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" Путін, Меркель та Олланд вже втрьох обговорюватимуть Сирію та ситуацію в Алеппо. 

Варто зазначити, що  у Берліні участь у зустрічі з російської сторони, крім президента РФ Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова, брав помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиДонбасПорошенкоПутінРосія
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