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В Бахчисарае обыскали дома, подозревая поддержку батальона Ислямова

Четверг, 20 октября 2016, 12:25
В Бахчисарае обыскали дома, подозревая поддержку батальона Ислямова

В Бахчисарае силовики-оккупанты утром 20 октября провели обыск в доме Энвера и Асана Серверовых по подозрению в связях с батальоном Номана Челебиджинана и Ленура Ислямова.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

Он уточнил, что обыски проводили в 6 микрорайоне города, по ул. А. Крымского, 38, и на соседней улице в доме Абдувелиева Энвера.

По данным Смедляева, при обыске изъяли компьютер.

"Сейчас обыск завершился, изъяли компьютер. Оказывается, в интернете было фото одного из них (крымских татар – ред.) с Ленуром Ислямовым! То бишь, это в рамках проведения антитеррористических мероприятий", – сообщил Смедляев сайту "Крым.Реалии".



По информации одного из очевидцев, силовики искали некоего Саида.

Смедляев также отметил, что в четверг крымские суды продолжат рассматривать дела Ахтема Чийгоза и Мустафы Маушева, а также апелляционных жалоб Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова о взятии под стражу до 12 января 2017 года.

Кроме того, на 15:00 на допрос в Управлении ФСБ ждут Ильми Умерова.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крымкрымские татарыаннексияправа человека
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