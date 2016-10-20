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У Кличко придумали, как будут сносить памятник Щорсу

Четверг, 20 октября 2016, 16:20

В Киеве завершили разработку проекта демонтажа памятника Щорсу.

Об этом депутат Верховной Рады от БПП, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил "Украинским новостям".

"Проект демонтажа уже готов и находится в работе", – написал он.

Белоцерковец отметил, что на данный момент готовится проект решения городского совета о переносе памятника, после этого необходимо будет получить согласие Министерства культуры об изменении адреса его размещения.

Конечный срок демонтажа зависит о скорости решения Министерства культуры.

 

Как известно, в августе Белоцерковец прогнозировал завершение разработки проекта демонтажа памятника Щорсу до 10 сентября.

Ранее представители националистических организаций неоднократно заявляли о намерении снести памятник Щорсу.

Ко Дню независимости Украины памятник был закрыт со всех сторон украинским флагом, в таком состоянии он находится до сих пор.

Темы: декоммунизацияКиев
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