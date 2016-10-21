Под Майорском открыли обновленный пункт пропуска

В районе проведения АТО в Донецкой области открыли новый контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" вместо закрытого ранее КПВВ "Зайцево" на дорожном коридоре "Горловка-Артемовск".



Об этом сообщает в пятницу Государственная пограничная служба.



Отмечается, что решение о переносе КПВВ "Зайцево" ближе к линии разграничения было принято для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов.

Также, по словам пограничников, это позволит уменьшить возможность проникновения на подконтрольную территорию преступных элементов и ДРГ.



Кроме того, новое местоположение КПВВ выведет из серой зоны такие населенные пункты, как Зайцево, Майорск, Курдюмовка, Отрадовка, Николаевка, Кодыма, что уменьшит социальное напряжение и исключит потребность в пересечении КПВВ жителями этих населенных пунктов, говорится в сообщении.

Пункт пропуска посетил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

В КПВВ организовано 29 рабочих мест для инспекторов пограничной службы на 4 въездных полосах движения и 4 выездных, а также оснащена отдельная полоса для движения местных жителей.



"Пропускную способность путешествующих в пешем порядке будет увеличено вдвое по сравнению с "Зайцевым". В общем пропускная способность контрольного пункта составляет около 7-8 тысяч человек и 2 тысяч транспортных средств. С целью своевременного реагирования на увеличение пассажиропотока в КПВВ есть возможность для осуществления реверсивного движения", – указывается также в сообщении.



Украинская правда