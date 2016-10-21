Субсидии получили уже 6 млн семей, ожидается еще 2,5 млн

Более 6 миллионов домохозяйств оформили субсидии на жилищно-коммунальные услуги, ожидается оформление еще 2,5 миллиона.

Об этом сказал вице-премьер Павел Розенко на селекторном совещании с регионами о состоянии прохождения отопительного сезона, сообщает "Укринформ".

"На прошлой неделе к нам обратилось более 90 тысяч украинских семей. Эта цифра растет. В прошлом году были недели, когда обращались 140-150 тысяч семей. Мы должны быть к этому готовы. Вечером мы выйдем на то, что более 6 млн украинских семей будут получать субсидии. Это вновь назначенные или переназначены субсидии", – сказал Розенко.

Он также попросил участников совещания усилить информирование людей по этому поводу.

"Прошу до 30 числа, чтобы все области утвердили региональные цели по привлечению украинских семей к системе субсидий. Для тех людей, кто получил субсидии, с 1 ноября должны прийти платежки с учетом субсидий", – заявил Розенко.

Украинская правда