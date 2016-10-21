Медведеву не нравится термин "налог на тунеядство"

Премьер РФ Дмитрий Медведев просит не использовать термин "налог на тунеядство".

Об этом он сказал на совещании в Ингушетии, комментируя дискуссию о так называемом налоге на тунеядство, передает ТАСС.

"Хочу обратить внимание - это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть, речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но, в то же время пользуется социалкой", - сказал Медведев, отметив также, что этот вопрос будет обсуждаться.

"У нас по действующим правилам или по Конституции, если хотите, можно и не работать, у нас нет ответственности как в советские времена, в том числе, уголовной за тунеядство", - заявил премьер.

Как сообщалось, в России планируют собирать 20 тысяч рублей налога с неработающих граждан.