Правозащитница: Минюст ошибся – у Сенцова нет гражданства РФ

Минюст России не указал, на основе какого документа украинский режиссер Олег Сенцов считается гражданином РФ.

Об этом заявляет правозащитница Зоя Светова.

"Письмо из российского министерства юстиции подписано заместителем директора департамента международного права и сотрудничества Лысака. Оно интересно тем, что уважаемый сотрудник Минюста не пишет на основании какого документа он уверен, что у Олега Сенцова есть гражданство России", - собщает она.

"Не указано, какого числа, в каком месяце и в каком году гражданин Украины Олег Сенцов приобрел гражданство России", - добавила Светова.

Она отметила, что в обвинительном заключении по делу Сенцова написано, что он является гражданином Украины, и приводятся данные его украинского паспорта.

При этом не приводятся данные якобы полученного (по версии Минюста РФ) им российского паспорта.

"Если для доказательства того, что Сенцов является гражданином только Украины, обвинительного заключения недостаточно, просим Минюст России обратиться к докладу Уполномоченного по правам человека в РФ за 2015 год", - заявила она.

Правозащитница привела текст, размещенный на 62 странице доклада: "В результате предпринятых по жалобам О.Г. Сенцова и А.А. Кольченко действий Уполномоченным была устранена правовая неопределенность относительно их гражданской принадлежности и признания их украинскими гражданами".

"(экс-уполномоченный по правам человека в РФ) Элла Памфилова посылала запросы в государственные органы, и благодаря этому было признано, что Сенцов и Кольченко — граждане Украины", - говорит Светова.

Кроме того, адвокат Александра Кольченко Светлана Сидоркина сообщила "Открытой России", что "в приговоре по делу Сенцова-Кольченко Северо-Кавказского окружного суда было указано, что поскольку в материалах уголовного дела нет доказательств, что осужденные отказались от украинского гражданства, то суд не применил дополнительные санкции при назначении наказания, то есть суд не отрицал наличия у них украинского гражданства. В приговоре вообще не было написано гражданами какой страны они являются".

То есть для их выдач Украине для отбывания наказания на родине нет никаких препятствий.

"Уважаемый МИД РФ, не вводите в заблуждение своих коллег из Минюста Украины, а заодно и весь остальный мир! Для выдачи Сенцова и Кольченко нет никаких юридических препятствий. Кроме политической воли", - подчеркгула Светова.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

Украинская правда