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Самолет "Белавиа" возвращали в Киев из-за "антимайдановца"

Суббота, 22 октября 2016, 11:59

Самолет авиакомпании "Белавиа" возвращали в аэропорт "Жуляны" (Киев) под угрозой поднять истребителей через политолога, главы международной общественной организации "Гражданский Cоюз" Армена Мартиросяна.

То, что Мартиросян находился в самолете и причастен к событию, следует из его сообщения на странице в Facebook.

"Как и что было ... Какие меры буду предпринимать... Расскажу после консультаций с юристами", - отметил Мартиросян и привел ссылку на сообщение об инциденте, имевшем место 21 октября.

 

Армен Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавом Майдане" и обращался к экс-президенту Виктору Януковичу от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества". 

Украинская правда 

Темы: ЕвромайданКиев
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