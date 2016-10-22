Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор

Осужденного в России украинца Олега Сенцова перевели в штрафной изолятор.

Об этом сообщила в субботу в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.

Она также предположила, что там к нему могут применяться пытки.

В эфире канала "112 Украина" Каплан сообщила, что Сенцова перевели в штрафной изолятор на 15 суток и других подробностей она не знает.