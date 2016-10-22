Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор
Осужденного в России украинца Олега Сенцова перевели в штрафной изолятор.
Об этом сообщила в субботу в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.
Она также предположила, что там к нему могут применяться пытки.
В эфире канала "112 Украина" Каплан сообщила, что Сенцова перевели в штрафной изолятор на 15 суток и других подробностей она не знает.
Как известно, Россия отказалась выдать Украине Сенцова, так как считает его гражданом РФ.
Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали".
Как известно, 7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.
Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.
25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.
Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.
Украинская правда