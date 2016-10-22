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Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор

Суббота, 22 октября 2016, 15:36
Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор

Осужденного в России украинца Олега Сенцова перевели в штрафной изолятор.

Об этом сообщила в субботу в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.

Она также предположила, что там к нему могут применяться пытки.

В эфире канала "112 Украина" Каплан сообщила, что Сенцова перевели в штрафной изолятор на 15 суток и других подробностей она не знает. 

Как известно, Россия отказалась выдать Украине Сенцова, так как считает его гражданом РФ.

Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали".

Как известно, 7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Кольченко российский суд также признал виновным в участии в террористической группировке, соучастии в террористическом акте и приговорил к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Украинская правда

Темы: СенцовРосcия
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