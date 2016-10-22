Правозащитники: Общественный контроль в РФ уничтожен, возможны серьезные репрессии

Общественная палата РФ опубликовала списки новых составов Общественных наблюдательных комиссий в 42 субъектах РФ, правозащитники заявляют о "спецоперации по уничтожению общественного контроля в местах принудительного содержания".

Об этом пишет "Новая газета".

По данным издания, в списки наблюдательных комиссий не включены десятки настоящих правозащитников по всей стране.

Как сообщил правозащитник, автор закона об общественном контроле в местах принудительного содержания Валерий Борщев, это (новые списки) сделано сознательно.

"Проведена спецоперацию по уничтожению общественного контроля в местах принудительного содержания. Иначе я это назвать не могу", - отметил Борщев.

По его словам, в новом составе - более 90% люди, "абсолютно неизвестные правозащитному движению, неизвестные своими правозащитными действиями". В частности, в ОНК Москвы включены такие люди, как Дмитрий Галочкин, Павел Пятницкий, Михаил Сенкевич и Комнов - бывший начальник СИЗО "Бутырка", который есть в "списке Магнитского".

В частности, Галочкин, как член ОНК Москвы нынешнего созыва, за 3 года работы комиссии не более 7 раз посетил с проверкой учреждения принудительного содержания граждан о деятельности Пятницкого как члена ОНК Москвы известно, что на него жаловались заключенные из-за попыток вымогательства, а Сенкевич имеет 5 судимостей и 19 лет провел в местах лишения свободы.

"То, что сейчас произошло - сигнал обществу, потому что опять система репрессий стремится стать закрытой. Период, когда она была под общественным контролем, для нее оказался неприемлемым, она взбунтовалась и одержала победу. Система стремится к закрытости, которая была у нас в 30- е годы, так как были закрыты для общественности учреждения НКВД. А это чревато серьезными репрессиями ", - отметил Борщев.

В свою очередь правозащитник Андрей Бабушкин отметил, что в новый состав ОНК не включены такие известные правозащитники, как Анна Каретникова, Зоя Светова, Любовь Волкова, Лидия Дубикова и другие.

"Приняты меры к тому, чтобы создать ручные ОНК ... Практически мы возвращаемся к ситуации до 2008 года, до создания Общественных наблюдательных комиссий, когда пышным цветом расцветали пытки, неоказание медицинской помощи приводило к тому, что умирали сотни людей, которых можно было спасти. Сделан серьезный, опасный шаг к тому, чтобы общественный контроль перестал играть важную роль для защиты прав человека", - отметил правозащитник.

Как известно, Каретникова и Светова - среди правозащитников в РФ, кто занимался правами украинских политзаключенных, в частности Надежды Савченко и Станислава Клиха.

В начале сентября руководство Верховной Рады обращалось к лидерам стран-участниц саммита "G20" с просьбой сделать все для освобождения всех заложников и политзаключенных, содержащихся на оккупированных территориях Украины и России.

"Достоверно известно о 107 пленных, содержащихся на временно оккупированных территориях Донбасса, и по меньшей мере 9 политзаключенных, содержащихся на территории РФ. В этом списке - режиссер Олег Сенцов, активисты Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих и другие", - говорилось в заявлении ВР.

По данным МИД, на территории РФ незаконно удерживаются 4 крымских татарина - Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайфуллаев, незаконно вывезенные из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону. Также среди незаконно удерживаемых - Сергей Литвинов, Валентин Выговский, Хаймер Джемилев и Роман Сущенко.