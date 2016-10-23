Арьев: ПАСЕ пока не рассматривает изгнание России

Члены ПАСЕ пока не рассматривают изгнание России, склоняясь к сохранению нынешнего статус-кво.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, пишет Лига.net.

"В принципе, мои коллеги пока что рассматривают не изгнание России из ПАСЕ, а сохранение нынешнего статус-кво. А ограничить их в праве голосовать, в праве участвовать в наблюдении за выборами и ограничить их участие в управляющих органах ассамблеи. Это все очень логично", - отметил Арьев.

Он отметил, такое компромиссное решение Россию не устраивает.

"Они никогда на компромиссы не идут. Понимаете, Россия действует по принципу "все или ничего". И в Европе такой подход просто не воспринимается. Потому что там давно уже считают, что мир далеко не черно-белый", - сказал Арьев.

Вместе с тем Арьев подчеркнул, что у украинской делегации совершенно четкая позиция: невозможность снижения уровня санкций в отношении РФ.

10 октября, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт настаивал на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций.

Однако на этот момент делегация РФ все еще не участвует в заседаниях ПАСЕ.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только при восстановлении всех ее прав, включая право голоса.