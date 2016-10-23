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В воскресенье боевики стреляли 12 раз, чаще - в направлении Мариуполя

Воскресенье, 23 октября 2016, 19:22

В воскресенье в районе проведения АТО со стороны боевиков зафиксировано 12 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом вечером 23 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении состоялось 8 обстрелов, в районах Павлополя и Красногоровки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, возле Широкино и Марьинки - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано 2 вооруженные провокации, в направлении Крымского боевики использовали минометы 82-го калибра, около Новоалександровки в сторону украинских подразделений обстрелы продолжались из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении по укреплениям сил АТО стреляли 2 раза: в районе Авдеевки боевики применяли гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинские соглашенияоружие
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