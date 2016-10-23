В воскресенье боевики стреляли 12 раз, чаще - в направлении Мариуполя
В воскресенье в районе проведения АТО со стороны боевиков зафиксировано 12 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины.
Об этом вечером 23 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В частности, на Мариупольском направлении состоялось 8 обстрелов, в районах Павлополя и Красногоровки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, возле Широкино и Марьинки - из стрелкового оружия.
На Луганском направлении зафиксировано 2 вооруженные провокации, в направлении Крымского боевики использовали минометы 82-го калибра, около Новоалександровки в сторону украинских подразделений обстрелы продолжались из гранатометов и пулеметов крупного калибра.
На Донецком направлении по укреплениям сил АТО стреляли 2 раза: в районе Авдеевки боевики применяли гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
Украинская правда