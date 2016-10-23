Президент отправил в ЕС "украинский десант" для работы над ассоциацией

Президент Петр Порошенко дал поручение главе МИД Павлу Климкину отправиться в Нидерланды для продвижения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом Порошенко заявил в интервью трем украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 23 октября.

"Украина выполнила все условия для ассоциации. Соглашение было ратифицировано всеми 28 странами, в т.ч. Нидерландами, и ратификационные документы были подписаны королем. Проблема заключалась в том, что если бы передали документы на 4 дня раньше в Брюссель, проблемы бы не было. Референдум (в Нидерландах), несмотря на то, что он звучит как "соглашение об ассоциации", на самом деле касается внутриполитических проблем страны - борьба евроскептиков с еврооптимистами", - заявил Порошенко.

Он добавил, что "ситуация не простая, не собираюсь сейчас что-то рисовать в розовых тонах".

"Но это не проблема не Украины и не только Украины", - отметил Порошенко и напомнил для примера о сложности подписания соглашения ЗСТ ЕС и Канады.

"Это проблема в большей части не Украины, а ЕС. ... Но я дал поручение министру МИД на следующей неделе отправляться в Голландию, туда берется мощный депутатский десант. Я переговорил с лидерами двух фракций Европарламента ... Свою часть работы по соглашению об ассоциации Украина сделала, мы мобилизовали поддержку ЕС, внутреннюю поддержку Нидерландов, мы сделали все, чтобы соглашение об ассоциации состоялосб", - отметил Порошенко.

Украинская правда