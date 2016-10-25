Украина не оставляет попыток вернуть Сенцова и Кольченко

Украина предпринимает все возможные правовые механизмы как в рамках украинского, так и международного законодательства для возвращения политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко из РФ.

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит журналистам в Киеве во вторник.



"Мы хотели бы действовать в правовом поле, и мы это и будем делать. С нами не надо говорить с позиции силы. Уже не раз мы были в такой ситуации, но мы действуем в рамках международных договоренностей и в рамках украинского законодательства", - сказал он.

"Подключились (к этому вопросу – ИФ) представители, не только юристы, но и представители Министерства иностранных дел, силовики. Мы даем экспертную оценку и сопровождаем работу адвокатов, оказываем помощь", - сказал Тандит.

При этом он подчеркнул: "Мы считаем этих незаконно удерживаемых людей гражданами Украины… и уверен в том, что эти ребята будут освобождены".

При этом, он сказал, что СБУ держит на контроле состояние заключенного к России Станислава Клыха, постоянно находится в контакте с его адвокатами и получает информацию.

"Мы знаем, что Клых в тяжелом состоянии находится в России, мы постоянно мониторим его состояние и где можем, через людей, которые помогают нам, получаем информацию", - сказал Тандит.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день в заложниках находится 109 украинских граждан, 495 человек считаются без вести пропавшими.

При этом, по его словам, Украина надеется на освобождение хотя бы 47 украинских граждан, находящихся в заложниках.



"Мы надеемся, что хотя бы сейчас будут освобождены 47 заложников, которых удерживают незаконно в Донецке и Луганске", - сказал Тандит журналистам во вторник в Киеве.



При этом он не стал конкретизировать, когда может состояться обмен заложников, и не стал увязывать этот факт с предстоящим проведением в Минске переговоров Трехсторонней контактной группы.



Тандит подчеркнул, что 47 – это число заложников, удерживание которых подтверждают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

При этом он отметил, что списки, которые были переданы Украине из ОРДО и ОРЛО, "оказались некорректными". После этого представители ОРДЛО передали новые списки.



"Мы сейчас устанавливаем правовой статус тех людей, которых нам подают. Часто было так, что мы работали со списками, в которых были люди, не имеющие отношения к АТО и событиям, которые происходят у нас на востоке", - сказал советник главы СБУ.



В этом контексте он подчеркнул, что для украинской стороны важно, чтобы в рамках минских договоренностей использовался не термин "конфликт", а термин "агрессия" со стороны России.

По материалам Интерфакс-Украина