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Україна не залишає спроб повернути Сенцова і Кольченка

Вівторок, 25 жовтня 2016, 13:00

Україна вживає всіх можливих правові механізми як в рамках українського, так і міжнародного законодавства для повернення політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко з РФ.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт  журналістам в Києві у вівторок.

"Ми хотіли б діяти в правовому полі, і ми це і будемо робити. З нами не треба говорити з позиції сили. Вже не раз ми були в такій ситуації, але ми діємо в рамках міжнародних домовленостей і в рамках українського законодавства", - сказав він.

"Підключилися (до цього питання - ІФ) представники, не тільки юристи, а й представники Міністерства закордонних справ, силовики. Ми даємо експертну оцінку і супроводжуємо роботу адвокатів, надаємо допомогу", - сказав Тандіт.

При цьому він підкреслив: "Ми вважаємо цих незаконно утримуваних людей громадянами України ... і впевнений в тому, що ці хлопці будуть звільнені".

При цьому, він сказав, що СБУ тримає на контролі стан ув'язненого до Росії Станіслава Клиха, постійно перебуває в контакті з його адвокатами і отримує інформацію.

"Ми знаємо, що Клих у важкому стані перебуває в Росії, ми постійно моніторимо його стан і де можемо, через людей, які допомагають нам, отримуємо інформацію", - сказав Тандіт.

Він також зазначив, що станом на сьогоднішній день в заручниках тримають 109 українських громадян, 495 осіб вважаються зниклими безвісти.

При цьому, за його словами, Україна сподівається на звільнення хоча б 47 українських громадян, які перебувають в заручниках.

"Ми сподіваємося, що хоча б зараз будуть звільнені 47 заручників, яких утримують незаконно в Донецьку і Луганську", - сказав Тандіт журналістам у вівторок в Києві.

Він не став конкретизувати, коли може відбутися обмін заручників, і не став пов'язувати цей факт з майбутнім проведенням в Мінську переговорів Тристоронньої контактної групи.

Тандіт підкреслив, що 47 - це число заручників, утримування яких підтверджують в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

При цьому він зазначив, що списки, які були передані Україні з ОРДО і ОРЛО, "виявилися некоректними". Після цього представники ОРДЛО передали нові списки.

"Ми зараз встановлюємо правовий статус тих людей, яких нам подають. Часто було так, що ми працювали зі списками, в яких були люди, які не мають відношення до АТО і подій, які відбуваються у нас на сході", - сказав радник глави СБУ.

У цьому контексті він підкреслив, що для української сторони важливо, щоб в рамках мінських домовленостей використовувався не термін "конфлікт", а термін "агресія" з боку Росії.

За матеріалами Інтерфакс-Україна

Теми: політв'язніРосіяДонбасСенцов
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