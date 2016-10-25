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В ЕС не верят обвинению РФ в адрес Сущенко - посол

Вторник, 25 октября 2016, 13:24

Европейский Союз подчеркивает, что осуждает задержание в России корреспондента Укринформа Романа Сущенко и не доверяет обвинениям, которые РФ выдвигает против журналиста.

Об этом сказал председатель представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Укринформ.

"Мы осуждаем задержание корреспондента Укринформа Романа Сущенко в Москве, которого обвиняют в шпионаже. Мы не доверяем этому обвинению", – сказал Мингарелли, выступая на международной конференции "Безопасность журналистов в Украине. Прекращение безнаказанности".

Кроме того, посол ЕС в Украине отметил обеспокоенность Евросоюза по поводу применения силы против СМИ в Крыму.

Мингарелли обратился к оккупационной власти Крыма с требованием прекратить давление на семерых украинских журналистов, на которых заведены дела.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" является разведчиком главного управления разведки.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Европейская правда

Темы: ЕС
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