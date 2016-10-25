В МИД просят молдавских политиков не спекулировать на Крыме
Украина призывает молдавских политиков воздержаться от спекуляций на украинскую тематику в процессе внутриполитической борьбы.
Об этом заявил посол Украины в Молдове Иван Гнатишин комментируя заявление лидера Партии социалистов Молдовы Игоря Додона о том, что аннексирован Крым "принадлежит Российской Федерации", передает Укринформ.
"Непонятна остается позиция отдельных молдавских политиков, которые признают законной аннексию Россией Крыма в ситуации существования в Молдове территории, неподконтрольной центральной власти, претендующий на признание государственности с перспективой присоединения к РФ", - заявил Гнатышин.
Дипломат подчеркнул при этом, что Украина безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках признанных международным сообществом границ, будучи активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
Гнатышин напомнил, что Генассамблея ООН 27 марта 2014 приняла резолюцию № 68/262 "Территориальная целостность Украины", которой закрепила непризнание любых изменений статуса АРК.
"Призываем молдавских политиков воздержаться от спекуляций на украинскую тематику во внутриполитических процессах", - подытожил посол.
Как известно, лидер Партии социалистов Молдовы, кандидат в президенты Игорь Додон заявил во время теледебатов, что аннексирован Крым "принадлежит России".